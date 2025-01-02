Чим замінити цукор в каві: 6 корисних альтернатив, які вам сподобаються

Чимала кількість українців вживають щодня каву. Дехто любить її пити з цукром, дехто без, а інші ж обирають до напою корисні альтернативи.

Немає єдиного правила, як каву треба пити – гірку чи солодку, оскільки ту кожен орієнтується на власний смак, пише 24 Канал. Певна категорія людей каже, що цукор змінює смак кави й псує його, інші ж вважають, що кава без цукру є гіркою.

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Для тих, хто не любить пити несолодку каву, але хоче обмежити себе у споживанні цукру, розповідаємо про натуральні підсолоджувачі, які чудово підійдуть до напою.

Мед

У цьому натуральному продукті міститься велика кількість антиоксидантів, які допомагають покращити смак кави й підвищити імунітет. Обирайте для кави чистий мед, який зберігає всі свої корисні властивості.

Мигдалеве молоко

Для тих, хто не вживає коров’яче молоко, альтернативою є мигдальне. Воно має певну солодкуватість, тому кава на смак буде набагато приємнішою й м’якшою.

Стевія

Це є один з найпопулярніших замінників цукру, яку виготовляють з листя рослини. Стевія є набагато солодшою за цукор та продається у вигляді порошку, рідини й таблеток.



У каву можна додавати стевію / Фото Pexels

Кориця

Вона покращує смак кави й робить її ароматнішою, хоч і назвати її повноцінним замінником цукру трохи важко. Та у вигляді альтернативи ця спеція цілком підійде.

Кленовий сироп

Цей натуральний підсолоджувач має унікальний смак та велику кількість корисних мінералів. Сироп сподобається всім, хто любить карамельний смак кави.

Екстракт ванілі

Ваніль не має солодкого смаку, але має сильний аромат, який створює таку собі ілюзію солодкої кави.