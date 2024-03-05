6 полезных сортов хлеба, которые можно есть, если вы худеете

Углеводы, жир и белок являются тремя основными источниками питательных веществ. Углеводы нам нужны для энергии, для поддержания здоровья мозга и нервной системы. Человек получает их из трех типов пищи: сахаров (фрукты и обработанные продукты), крахмала (хлеб, картофель и макароны) и клетчатки.

Считается, что хлебобулочные изделия являются врагом для тех, кто хочет похудеть, но на самом деле есть несколько видов хлеба, которые охотно можно есть, поскольку они не навредят фигуре. Больше информации о полезном хлебе рассказала диетолог Кайла Гирген.

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Цельнозерновой хлеб

Этот хлеб является очень полезным, потому что содержит все три части зерна. Отруби являются питательными из-за антиоксидантов, клетчатки и витаминов группы В. В зародыше содержатся минералы и полезные жиры, а эндосперм имеет крахмалистые углеводы, белок и минералы.

Цельнозерновой с семенами

К такому хлебу добавляют семена льна, тыквы, подсолнечника и готовят из цельной или пророщенной цельной пшеницы. В общем семена способны улучшить вкус хлеба.



Цельнозерновой хлеб с семенами является полезным / Фото Pexels

Ржаной хлеб из ржи

Хлеб из ржи имеет высокий уровень клетчатки, которая способствует быстрому насыщению. Такой хлеб имеет низкий гликемический индекс, поэтому резких скачков сахара после потребления не будет. Особенно ржаной хлеб является полезным для людей с диабетом.

Однако обратите внимание, что слово "ржаной" на этикетке не всегда означает, что хлеб цельнозерновой, поэтому в списке ингредиентов вам придется поискать составляющую "цельной ржи".

Овсяный хлеб

В хлеб входит бета глюкан – тип клетчатки в овсе, который помогает снизить уровень холестерина и контролировать уровень сахара в крови. Доказано, что потребление овса положительно влияет на иммунную систему и микробиоту кишечника.

Хлеб на закваске

Хлеб изготавливают в процессе брожения природных бактерий и дрожжей в муке. Хлеб на закваске имеет продленный срок хранения. Его полезно употреблять людям, которые имеют проблемы с пищеварением и вздутием живота. В нем тоже содержится низкий гликемический индекс, поэтому подходит для людей, которые контролируют уровень сахара в крови.

Хлебцы из пророщенного зерна

Такие вы точно могли видеть на прилавках супермаркетов. Хлебцы из пророщенного зерна содержат отруби и зародыши, которые полезно влияют на пищеварение и помогают контролировать вес.