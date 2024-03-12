Один тревожный знак может быть симптомом деменции: он связан с носом

Ранние признаки деменции не всегда могут быть связаны с забывчивостью. Есть еще один признак, который может нам подсказывать о болезни Альцгеймера – это наш нос.

Ученые активно работают над тем, чтобы собрать все ранние сигналы о деменции. Ежегодно заболеваемость очень стремительно растет, поэтому к 2050 году количество людей с потерей памяти возрастет до колоссальных 153 миллионов.

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Тревожный знак деменции

Оказывается, подсказкой деменции может быть нос. Потеря обоняния последние 4 года присуща заболеванию Covid-19, и вместе с тем, это может сигнализировать о болезни Альцгеймера.

Новое исследование Национального института старения, наблюдало за более 350 участниками в течение 2,5 лет. Они обнаружили, что худшие результаты обонятельных тестов были связаны с высшим развитием деменции.

Это уже не впервые проводят такие исследования. В 2016 году в журнале Annals of Neurology опубликовали информацию, которая свидетельствует, что люди, которые имели проблемы с определением запаха ментола, клубники и лимона, имели больший риск серьезной потери памяти в будущем.



Проблема с обонянием может быть ранним признаком деменции / Фото Pexels

Директор клиники профилактики болезни Альцгеймера в Нью-Йорке, врач Айзексен даже отметил, что если человек не может отличить запахов – то это является серьезным сигналом о том, что назревает деменция, поскольку обоняние тесно связано с функцией мозга.

Деменция возникает от повреждения нервных клеток и их связей в мозге. И хотя некоторые факторы риска трудно контролировать, можно повлиять на работу мозга благодаря питанию. Какие продукты надо есть – читайте в нашем материале.