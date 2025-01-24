Иногда соблазн немного "утрамбовать" вещи в барабане может быть достаточно большим – особенно, когда не влезают всего несколько футболок и носков, сообщает 24 Канал. Но можно ли так делать?

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Сколько вещей можно класть в стиральную машину?

Современные стиральные машинки могут иметь разную загрузку – от 4 до 12 килограммов, в зависимости от размера модели. Как правило, загрузка 4 килограмма характерна для компактных "автоматов", помещающихся под раковиной.

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Измерять вес одежды, что можно положить в одну загрузку, нужно в сухом виде. И учитывайте, что в процессе стирки одежда насытится водой и станет тяжелее, а некоторые ткани к тому же сильно увеличиваются в объеме. Поэтому учитывать нужно не только на вес, но и еще и на вид ткани.

Вот общие рекомендации:

Шерсть и шелк – нельзя загружать больше, чем 1/3 от объема барабана, а лучше меньше – примерно 25%. Эти материалы являются наиболее деликатными, поэтому им нужен щадящий и осторожный уход.

– нельзя загружать больше, чем 1/3 от объема барабана, а лучше меньше – примерно 25%. Эти материалы являются наиболее деликатными, поэтому им нужен щадящий и осторожный уход. Синтетика и смешанные составы – от половины до 2/3 от максимальной загрузки.

– от половины до 2/3 от максимальной загрузки. Махровые изделия, пледы и покрывала – не более, чем треть нагрузки. Такие вещи набирают влагу и увеличиваются в объеме и весе во время стирки.

– не более, чем треть нагрузки. Такие вещи набирают влагу и увеличиваются в объеме и весе во время стирки. Джинсовая ткань – от 40 до 50% от максимальной загрузки.

– от 40 до 50% от максимальной загрузки. Верхняя одежда – примерно 1/3 от загрузки.



Стирку нужно класть в машинку в правильном количестве / Фото Pexels

И стиральные машины новых моделей сейчас оснащаются функцией "умной" загрузки. В этом случае не нужно рассчитывать вес грязного белья: машина справится с этим сама и использует соответствующее количество воды и режим с учетом текстиля.

Так вы избежите досадных ошибок, а двигатель не будет перезагружен.