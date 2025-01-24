Іноді спокуса трохи "утрамбувати" речі у барабані може бути досить великою – особливо, коли не влазять всього кілька футболок та шкарпеток, повідомляє 24 Канал. Та чи можна так робити?

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Скільки речей можна класти у пральну машину?

Сучасні пральні машинки можуть мати різне завантаження – від 4 до 12 кілограмів, залежно від розміру моделі. Як правило, завантаження 4 кілограми характерне для компактних "автоматів", що вміщаються під раковиною.

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Вимірювати вагу одягу, що можна покласти в одне завантаження, потрібно у сухому вигляді. Та зважайте, що в процесі прання одяг насититься водою та стане важчим, а деякі тканини до того ж сильно збільшуються в об'ємі. Тож зважати потрібно не тільки на вагу, але й ще й на вид тканини.

Ось загальні рекомендації:

Вовна та шовк – не можна завантажувати більше, ніж 1/3 від обсягу барабана, а краще менше – приблизно 25%. Ці матеріали є найбільш делікатними, тож їм потрібний щадний і обережний догляд.

– не можна завантажувати більше, ніж 1/3 від обсягу барабана, а краще менше – приблизно 25%. Ці матеріали є найбільш делікатними, тож їм потрібний щадний і обережний догляд. Синтетика та змішані склади – від половини до 2/3 від максимального завантаження.

– від половини до 2/3 від максимального завантаження. Махрові вироби, пледи та покривала – не більше, ніж третина навантаження. Такі речі набирають вологу та збільшуються в об'ємі та вазі під час прання.

– не більше, ніж третина навантаження. Такі речі набирають вологу та збільшуються в об'ємі та вазі під час прання. Джинсова тканина – від 40 до 50% від максимального завантаження.

– від 40 до 50% від максимального завантаження. Верхній одяг – приблизно 1/3 від завантаження.



Прання потрібно класти у машинку в правильній кількості / Фото Pexels

Та пральні машини нових моделей зараз оснащуються функцією "розумного" завантаження. В цьому випадку не потрібно розраховувати вагу брудної білизни: машина впорається з цим сама та використає відповідну кількість води та режим з урахуванням текстилю.

Так ви уникнете прикрих помилок, а двигун не буде перезавантаженим.