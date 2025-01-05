Чтобы не кишело пылевыми клещами: как часто надо менять постельное белье

Чтобы комфортно отдыхать, нужно менять время от времени постельное белье. Чистая и приятная на запах постель –это необходимость, поэтому ее надо регулярно менять.

Ежедневно мы проводим в постели не менее 6 часов, пишет 24 Канал со ссылкой на Good Housekeping. За это время простыни и наволочки впитывают пот и накапливают части отмершей кожи, соответственно создавая благоприятные условия для патогенных микроорганизмов.

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Именно поэтому важно время от времени менять постельное белье. Это будет признаком гигиены и слежения за своим здоровьем. Чистая постель, которая пахнет свежестью, подарит вам максимальный комфорт и сможет предотвратить кожные проблемы и аллергии.

Как часто надо менять постельное белье

Специалисты советуют стирать постельное белье каждую неделю. Особенно это касается людей, которые имеют дома домашних любимцев, или тех, у которых есть аллергия или они часто потеют во время сна. На наволочках и простынях могут накапливаться пылевые клещи, которые являются незаметными для нашего глаза, поэтому постель надо стирать регулярно.

Дольше всего спать на одном комплекте разрешается две недели. Это в случае, если перед сном вы принимаете душ, не едите в постели и не позволяете кошкам или собакам спать с вами.



Постельное белье надо менять каждые 2 недели / Фото Pexels

Если не менять постель дольше, то она будет не совсем плохо пахнуть и точно начнет кишеть клещами. Три недели – это идеальное время для размножения микроорганизмов, их фекалий и других микробов.

Еще один важный момент, который нужно учесть именно в зимнюю пору. Больным людям, которые потеют от высокой температуры, постель надо менять каждые 2 – 3 дня. Это делается для того, чтобы на простынях не накапливались остатки вируса, которые могут привести к повторному заболеванию.