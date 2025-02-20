Сколько одежды можно бросать в стиральную машину: нюансы, о которых надо помнить

Чтобы стиральная машина долго прослужила, нужно знать несколько нюансов, которые позволят ей бесперебойно работать. Для того, чтобы не вывести ее преждевременно из строя, нужно понимать, сколько же одежды бросать в барабан, поскольку переполнение стиральной машинки имеет свои последствия.

Бывают моменты, когда мы утрамбовываем вещи в стиральной машинке, однако это является серьезной проблемой, пишет 24 Канал. Если загрузить слишком много вещей, то на одежде могут быть заметны разводы, а на машинке – разрушение подшипников вала, пробой обмоток и перегрев двигателя.

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Для того, чтобы быть уверенными в том, что ни одежда, ни стиральная машина не пострадают, бросайте столько стирки, чтобы барабан на половину был пустым. Одежда должна загружаться так, чтобы вы чувствовали простор, если же белье приходится просто заталкивать в барабан – то это верный признак того, что вы перегружаете технику.

Впрочем, слишком мало белья в стиральную машинку также не стоит класть, поэтому минимально в барабане должно быть 1,5 килограмма сухой одежды. Недогрузка вещей может привести к повышенной вибрации стиральной машины, ослабление электрических контактов и нарушение симметрии барабана.



Одежду в барабан нужно загружать правильно / Фото Pexels

В современных стиральных машинках есть разная загрузка, основном это – от 4 до 12 килограммов, в зависимости от размера модели. Загрузка 4 килограмма характерна для компактных автоматов, вмещающихся под раковиной, привычные стиральные машинки позволяют загружать больше килограммов.

Запомните, что в режиме быстрой стирки вещи надо наполнять в барабане на 30%, а во время деликатной стирки – на 50% от максимального значения веса. Синтетику можно загружать на 50% от разрешенного показателя, шерсть – на 30%, а хлопковые вещи закладывать в равном соотношение. Это означает, что если максимальный вес – 5 килограммов, то в барабан нужно класть не более 5 килограммов такой одежды.