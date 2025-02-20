Скільки одягу можна кидати в пральну машину: нюанси, про які треба пам'ятати

Щоб пральна машина довго прослужила, потрібно знати кілька нюансів, які дозволять їй безперебійно працювати. Для того, щоб не вивести її передчасно з ладу, потрібно розуміти, скільки ж одягу кидати в барабан, оскільки переповнення пральної машинки має свої наслідки.

Бувають моменти, коли ми утрамбовуємо речі в пральній машинці, однак це є серйозною проблемою, пише 24 Канал. Якщо завантажити занадто багато речей, то на одязі можуть бути помітними розводи, а на машинці – руйнування підшипників вала, пробій обмоток та перегрів двигуна.

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Для того, щоб бути певними в тому, що ні одяг, ні пральна машина не постраждають, кидайте стільки прання, щоб барабан на половину був порожнім. Одяг повинен завантажувати так, щоб ви відчували простір, якщо ж білизну доводиться просто заштовхувати в барабан – то це вірна ознака того, що ви перевантажуєте техніку.

Втім, занадто мало білизни в пральну машинку також не варто класти, тому мінімально в барабані повинно бути 1,5 кілограма сухого одягу. Недовантаження речей може призвести до підвищеної вібрації пральної машини, ослаблення електричних контактів та порушення симетрії барабана.



Одяг у барабан потрібно завантажувати правильно / Фото Pexels

У сучасних пральних машинках є різне завантаження, здебільшого це – від 4 до 12 кілограмів, залежно від розміру моделі. Завантаження 4 кілограми характерне для компактних автоматів, що вміщаються під раковиною, звичні пральні машинки дозволяють завантажувати більше кілограмів.

Запам’ятайте, що в режимі швидкого прання речі треба наповнювати в барабані на 30%, а під час делікатного прання – на 50% від максимального значення ваги. Синтетику можна завантажувати на 50% від дозволеного показника, шерсть – на 30%, а бавовняні речі закладати у рівному співвідношення. Це означає, що якщо максимальна вага – 5 кілограмів, то в барабан потрібно класти не більше 5 кілограмів такого одягу.