Сколько дней можно держать в холодильнике свежую рыбу: это надо знать

Для того, чтобы рыба хранилась в холодильнике как можно дольше, важно ее правильно обработать. Это продлит ее срок свежести.

Сначала надо выпотрошить внутренности у рыбы, поскольку они начинают портиться быстрее, пишут Porady 24. После этого рыбу надо тушку промыть под проточной водой и смыть всю грязь. Далее убирается влага с помощью бумажных полотенец.

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Как хранить рыбу в холодильнике

Очень важно не держать рыбу в полиэтиленовом пакете, иначе она просто "задохнется". Лучше положите ее в бумажный пакет. Для наилучшего хранения найдите для рыбы самое прохладное место. Им считается верхняя полка в холодильнике.

Также можно хранить на льду, как это делают в магазинах. Насыпьте в глубокую миску льда, поставьте сверху рыбу, а тогда сверху засыпьте еще лед.

В общем рекомендуется держать свежую рыбу в холодильнике не дольше, чем 2 дня. Чтобы рыба оставалась свежей, установите в холодильнике температуру 5 градусов или ниже.



Свежая рыба хранится в холодильнике 2 дня / Фото Pexels

Чтобы рыба дольше хранилась без холодильника, ее можно уберечь от порчи несколькими способами. К примеру, ее можно засолить. Просто натрите рыбу солью, а затем засыпьте ею плотно емкость с рыбой и уберите в холодное место. Таким образом рыба будет храниться 4 суток.

Для еще более длительного хранения рыбы, заверните ее в фольгу и поставьте в морозильную камеру. Однако специалисты говорят, что при замораживании в домашних условиях, рыба теряет большое количество питательных веществ, поэтому ее лучше сразу готовить. Если же все же хотите заморозить, то ее предварительно надо очистить, промыть и только тогда морозить. В морозилке рыба может стоять 3 месяца.

Важный момент: избегайте размораживания рыбы при комнатной температуре, поскольку такое действие может привести к пищевому отравлению. Для правильной разморозки, поместите в холодильник на ночь.