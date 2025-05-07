Неприятный запах из слива пройдет за считанные минуты: важные советы сантехников

Довольно часто слив в ванной легко засоряется из-за еды, волос или остатков продуктов. В теплое время неприятный запах начинает выдаваться сильнее. Чтобы избавиться от неприятных ароматов из сливов, стоит знать несколько проверенных лайфхаков.

Накопление остатков пищи, веществ и жира, после того, как разлагается – начинает неприятно пахнуть, пишет 24 Канал со ссылкой на High Five Plumbing.

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Даже накопление мыльной пены может быть проблемой, потому что со временем затвердевает и задерживает остатки пищи, препятствуя свободному протеканию воды. Также причиной плохого запаха может быть плесень и грибок. Если быстро не избежать проблемы, то грибок начнет быстро расти, а споры дадут запах затхлости.

Как почистить слив в раковине

Чтобы очистить слив, всыпьте внутрь чашку пищевой соды и залейте отверстие горячей водой. Все это надо оставить на несколько часов, а потом промыть холодной водой.

Сода прекрасно разрушает отложения и придает свежий запах. Чтобы аромат был приятным, можно к соде добавить несколько капель эфирного масла для ароматизации.



Сливное отверстие можно легко отчистить / Фото Pexels

Также замечательный эффект имеет белый уксус. В слив нужно налить стакан жидкости, оставить на час, а потом промыть горячей водой. В уксусе содержится кислота, которая расщепляет жир и даже остатки пищи. В случае устойчивого засорения, можно воспользоваться вантузом после заливки уксуса в слив.

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Если вода сливается медленно и чувствуется определенный неприятный запах, тогда можно залить в отверстие кипяток из чайника. Кипяток помогает размягчать частички пищи и жира.

Профилактически раз в месяц можно выливать в слив стакан отбеливателя. Он способен убить все бактерии, которые вызывают плохой запах и расщепить пищу, которая застряла в сливе. Нужно лишь разбавить стакан отбеливателя с таким же количеством воды и залить раствор в раковину. Оставьте все на час и на несколько минут включите горячую воду. Чтобы добавить свежести, в раствор можно добавить чайную ложку соды.

Для того, чтобы раковина была в чистоте, не забывайте периодически ее мыть специальными средствами и промывать горячей водой.