Неприємний запах зі зливу пройде за лічені хвилини: важливі поради сантехніків

Досить часто злив у ванній легко засмічується через їжу, волосся чи залишки продуктів. У теплу пору неприємний запах починає видаватися сильніше. Щоб позбутися неприємних ароматів зі зливів, варто знати кілька перевірених лайфхаків.

Накопичення залишків їжі, речовин та жиру, після того, як розкладається – починає неприємно пахнути, пише 24 Канал з посиланням на High Five Plumbing.

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Навіть накопичення мильної піни може бути проблемою, бо з часом затвердіває й затримує залишки їжі, перешкоджаючи вільному протіканню води. Також причиною поганого запаху може бути цвіль та грибок. Якщо швидко не уникнути проблеми, то грибок почне швидко рости, а спори дадуть запах затхлості.

Як почистити злив у раковині

Щоб очистити злив, всипте всередину чашку харчової соди й залийте отвір гарячою водою. Все це треба залишити на кілька годин, а тоді промити холодною водою.

Сода чудово руйнує відкладення й надає свіжого запаху. Щоб аромат був приємнішим, можна до соди додати кілька крапель ефірної олії для ароматизації.



Зливний отвір можна легко відчистити / Фото Pexels

Також чудовий ефект має білий оцет. У злив потрібно налити склянку рідини, залишити на годину, а тоді промити гарячою водою. В оцті міститься кислота, яка розщеплює жир та навіть залишки їжі. У випадку стійкого засмічення, можна скористатися вантузом після залиття оцту у злив.

До слова! Названо речі, які ніколи не можна викидати з дому, бо вони захищають дім від поганої енергетики.

Якщо вода зливається повільно й відчувається певний неприємний запах, тоді можна залити в отвір окріп з чайника. Кип’яток допомагає розм’якшувати частинки їжі та жиру.

Профілактично раз на місяць можна виливати у злив склянку відбілювача. Він здатен вбити всі бактерії, які викликають поганий запах й розщепити їжу, яка застрягла у зливі. Потрібно лише розбавити склянку відбілювача з такою ж кількістю води й залити розчин в раковину. Залишіть все на годину й на кілька хвилин увімкніть гарячу воду. Щоб додати свіжості, у розчин можна додати чайну ложку соди.

Для того, щоб раковина була в чистоті, не забувайте періодично її мити спеціальними засобами й промивати гарячою водою.