Эти 5 слов притягивают долги и нищету: не стоит их говорить

Вероятно, всем приходилось слышать, что слова имеют большое значение и могут влиять на судьбу человека – и есть несколько, которых лучше избегать.

Силу слова и мысли точно не стоит недооценивать, ведь по словам эзотериков они могут изменить будущее и настоящее, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Бедный

Не стоит говорить этого о себе или о близких – это слово на самом деле может сделать человека бедным и лишить его успеха. Оно притягивает неудачи, долги и проблемы, как магнит. И выбраться из финансовой ямы будет непросто, поэтому не стоит сравнивать свое состояние с другими и "прибедняться".

Нет

Для того, чтобы что-то получить, нужно что-то отдавать – и эзотерики убеждены, что постоянные отказы людям могут привести к тому, что вы не будете задерживать возле себя положительную энергетику, и поэтому не сможете разбогатеть.

Если же вы вынуждены отказать, лучше не говорить "нет" – вместо этого скажите что-то другое, например "выручу в следующий раз".

Начальник и хозяин

У вас может быть работодатель, но не стоит называть этого человека начальником или тем более "хозяином". Часто так подписывают человека, у которого арендуют жилье, и это может плохо повлиять на ваше финансовое положение.

Не стоит ставить кого-то выше себя, иначе может легко потерять уверенность и силу духа.



В разговорах лучше избегать нескольких слов / Фото Pexels

Капуста, бабло и аналоги

Деньги – это воплощение ваших усилий, и вы получаете их за свой труд, поэтому относиться к ним пренебрежительно, и говорить о них также в таком тоне не стоит. Так вы обесцениваете себя и свою работу, притягиваете к себе бедность и нищету.

К слову, осторожными стоит быть не только со словами, но и с комнатными растениями. Ранее мы уже рассказывали, какие цветы могут притянуть безбрачие в дом.

Должен

Часто люди спрашивают: "Сколько я вам должен?", и эта простая фраза может втянуть вас в долги. Если вы говорите, что вы должны что-то или кому-то, это притягивает к вам определенную энергетику, от которой впоследствии непросто избавиться.