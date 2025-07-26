Ці 5 слів притягують борги та злидні: не варто їх говорити

Певно, усім доводилося чути, що слова мають велике значення і можуть впливати на долю людини – і є кілька, яких краще уникати.

Силу слова та думки точно не варто недооцінювати, адже за словами езотериків вони можуть змінити майбутнє та сьогодення, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Бідний

Не варто говорити цього про себе чи про близьких – це слово насправді може зробити людину бідною та позбавити її успіху. Воно притягує невдачі, борги та проблеми, наче магніт. І вибратися з фінансової ями буде непросто, тож не варто порівнювати свої статки з іншими та "прибіднятися".

Ні

Для того, аби щось отримати, потрібно щось віддавати – і езотерики переконані, що постійні відмови людям можуть призвести до того, що ви не будете затримувати біля себе позитивну енергетику, і через це не зможете розбагатіти.

Якщо ж ви вимушені відмовити, краще не казати "ні" – натомість скажіть щось інше, як-от "виручу наступного разу".

Начальник і хазяїн

У вас може бути роботодавець, але не варто називати цю людину начальником чи тим паче "хазяїном". Часто так підписують людину, в якої орендують житло, і це може погано вплинути на ваше фінансове становище.

Не варто ставити когось вище за себе, інакше може легко втратити впевненість та силу духу.



В розмовах краще уникати кількох слів / Фото Pexels

Капуста, бабло та аналоги

Гроші – це втілення ваших зусиль, і ви отримуєте їх за свою працю, тож ставитися до них зневажливо, і говорити про них також у такому тоні не варто. Так ви знецінюєте себе та свою роботу, притягуєте до себе бідність та злидні.

До слова, обережними варто бути не тільки зі словами, але й з кімнатними рослинами. Раніше ми вже розповідали, які квіти можуть притягнути безшлюбність в дім.

Повинен

Часто люди запитують: "Скільки я вам винен?", і ця проста фраза може втягнути вас у борги. Якщо ви кажете, що ви повинні щось чи комусь, це притягує до вас певну енергетику, якої згодом непросто позбутися.