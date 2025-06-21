Ягоды смородины могут порой осыпаться на землю, и огородники не могут найти этому объяснение и понять, что же делать с проблемой. Поэтому 24 Канал рассказывает, как спасти урожай смородины в таком случае.

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Почему со смородины опадают ягоды?

Причин осыпания ягод смородины может быть несколько. И только когда вы поймете, где же ошиблись в уходе, сможете исправить ошибку и спасти кусты.

Недостаток или избыток влаги . Смородина нуждается в регулярном поливе, и если стоит жара, а воды нет – куст начнет сбрасывать ягоды. В таком случае смородину нужно полить – под один куст вливайте 4 – 5 ведер воды. Но если воды слишком много, ягоды также будут опадать. Поэтому во время дождливого периода поливать смородину не нужно.

. Смородина нуждается в регулярном поливе, и если стоит жара, а воды нет – куст начнет сбрасывать ягоды. В таком случае смородину нужно полить – под один куст вливайте 4 – 5 ведер воды. Но если воды слишком много, ягоды также будут опадать. Поэтому во время дождливого периода поливать смородину не нужно. Смородина слишком молодая или старая. Если ягоды сыплются с молодых кустов смородины, не беда – им еще просто не хватает сил удержать на себе большой урожай. Обычно нужно просто подождать несколько лет, и проблема исчезнет. А вот когда кусты старые, все наоборот – время от них избавиться и посадить новые.



С молодых кустов могут опадать ягоды / Фото Pexels

Застой воды, тень или сквозняк . Смородине для роста и развития нужно достаточно много пространства – по крайней мере метр между кустами, а также умеренное солнце и тихое, защищенное от ветра место. Если выбрать его неудачно, тогда это приведет к опадению ягод.

. Смородине для роста и развития нужно достаточно много пространства – по крайней мере метр между кустами, а также умеренное солнце и тихое, защищенное от ветра место. Если выбрать его неудачно, тогда это приведет к опадению ягод. Вредители и болезни. К опадению ягод также могут приложиться различные заболевания – особенно внимательными стоит быть относительно мучнистой росы и антракоза. Из вредителей вредят смородине огневка и пилильщик, а также бабочка-стекляшка.

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Почему опадает завязь черной смородины?

Если вы заметили, что смородина опадает еще на этапе завязи, тогда причиной может быть плохое опыление. Ведь эти кусты нуждаются в перекрестном опылении, чтобы полноценно родить. И если у вас растет всего один или несколько кустов одного сорта, урожая ждать не стоит.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, чем нужно подкармливать смородину для двойного урожая.

Советуют выращивать на участке несколько сортов смородины с разным сроком созревания ягод. А для хорошего опыления расстояние между ягодами не должно превышать 20 метров.