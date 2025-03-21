Зачем сыпать черную одежду перед стиркой солью: ответ удивит

Темные вещи имеют способность выцветать на солнце во время сушки или постоянного ношения. Кроме того, из-за частой стирки цвет может вымываться. Чтобы предотвратить это, одежду нужно посыпать перед стиркой солью.

Оказывается, что соль помогает предотвратить выцветание одежды, пишет 24 Канал. Привычный для нас кухонный ингредиент действует как закрепитель цвета и фиксирует молекулы красителя в волокнах ткани.

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Чтобы постирать вещи и сохранить цвет, нужно добавить половину стакана соли в барабан вместе с одеждой, установив режим деликатной стирки. Если в стирку забрасываете лишь несколько темных вещей, а не весь барабан, тогда щепотки соли будет достаточно.

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Специалисты советуют следить за сохранением черного цвета простым способом. Быстрое выцветание цвета может вызвать солнечный свет, поэтому вещи лучше сушить в затененных местах или использовать сушильную машину.



Соль сохраняет черный цвет вещей / Фото Pexels

Если у вас есть вещи, которые сильно выцвели, то спасти их поможет кофе. В таз с горячей водой надо засыпать столько кофе, чтобы образовался крепкий раствор. Можете брать просроченную упаковку, если такая есть. В этом растворе одежду надо замочить на 30 минут, а потом просто выкрутить и высушить.

Помогают вернуть первозданный вид вещам чай и уксус. В миску с горячей водой добавьте два чайных пакетика и немного яблочного уксуса. Замочите в этом растворе темную одежду и подержите некоторое время, а потом бросьте в стирку. Это нужно для того, чтобы вывести резкий запах уксуса.