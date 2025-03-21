Навіщо сипати чорний одяг перед пранням сіллю: відповідь здивує

Темні речі мають здатність вицвітати на сонці під час сушіння чи постійного носіння. Окрім того, через часте прання колір може вимиватися. Щоб запобігти цьому, одяг потрібно посипати перед пранням сіллю.

Виявляється, що сіль допомагає запобігти вицвітанню одягу, пише 24 Канал. Звичний для нас кухонний інгредієнт діє як закріплювач кольору й фіксує молекули барвника у волокнах тканини.

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Щоб випрати речі й зберегти колір, потрібно додати половину склянки солі в барабан разом з одягом, встановивши режим делікатного прання. Якщо в прання закидаєте лише кілька темних речей, а не увесь барабан, тоді дрібки солі буде достатньо.

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Фахівці радять слідкувати за збереженням чорного кольору в простий спосіб. Швидке вицвітання кольору може спричинити сонячне світло, тому речі краще сушити в затінених місцях чи використовувати сушильну машину.



Сіль зберігає чорний колір речей / Фото Pexels

Якщо у вас є речі, які добряче вицвіли, то врятувати їх допоможе кава. У таз з гарячою водою треба засипати стільки кави, щоб утворився міцний розчин. Можете брати протерміновану упаковку, якщо така є. У цьому розчині одяг треба замочити на 30 хвилин, а тоді просто викрутити й висушити.

Допомагають повернути первозданний вигляд речам чай та оцет. У миску з гарячою водою додайте два чайні пакетики й трішки яблучного оцту. Замочіть в цьому розчині темний одяг й потримайте деякий час, а тоді киньте в прання. Це потрібно для того, щоб вивести різкий запах оцту.