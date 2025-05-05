Кабачки очень просты в уходе, пишет 24 Канал. После посадки их стоит только подкормить для лучшего урожая и вовремя собирать, чтобы овощи не выросли слишком большими. Дачники знают несколько сортов, которые являются лучшими и вовремя выбирают их для посадки.

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Колдун

Этот сорт является очень урожайным. С одного куста можно получить очень много плодов. Огородницы любят сорт за то, что он имеет нежную мякоть. Для созревания сорта нужно 40 – 50 дней с момента всходов. Плоды будут светлые с немного зеленой кожурой. Длина кабачков будет достигать почти 20 сантиметров.

Акробат

Сорт порадует ранними плодами, поскольку созревает на несколько недель раньше, чем все остальные плоды. Кабачок является хрустящим и эта хрусткость сохраняется даже после маринования или засолки. Плоды можно получить на 40 день после всходов, а вес кабачка составит 300 граммов. Сорт подходит для всех видов кулинарной обработки.



Лучшие сорта кабачков для посадки / Фото Pexels

Черный принц

Этот сорт кабачка имеет темную кожуру. Он является ранним и созревает через 40 дней после всходов. Кабачки будут весом до 250 граммов. Будут смаковать в консервированном, жареном или тушеном виде.

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Гайдамака

Дачники любят этот сорт за устойчивость к болезням. Он достаточно урожайный и вкусный и может приспособиться к различным видам почвы, поэтому проблем с выращиванием не будет никаких.

Желтоплодный

Кабачок сможет поразить своим внешним видом. Сорт является универсальным и не доставляет никаких хлопот при посадке и уходе. Плоды можно долго хранить, поскольку они не портятся при перевозке.