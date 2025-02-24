Лучшие сорта кабачков, которые стоит посадить в 2025 году: урожай будет шикарный

Для тех, кто хочет выращивать кабачки в теплице, нужно выбрать самый плодоносящий сорт. Также нужно выбрать семена кабачков, которые идеально подойдут для созревания в открытом грунте.

Чтобы вырастить хороший урожай кабачков, надо не только знать тонкости ухода и подкормки, но и определиться с сортом, который прекрасно подойдет для вашего климата и региона, пишет 24 Канал со ссылкой на "Агро Сити".

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Огородники советуют обратить внимание на те сорта и гибриды кабачков, которые отличаются скороспелостью, урожайностью, устойчивостью к заболеваниям и негативным погодным факторам.

Кавили F1 (Nunhems)

Очень ранний гибрид кабачка, который хорошо растет в открытом грунте и под пленкой. Плоды цилиндрические с высоким содержанием сахара. Овощ прекрасно подходит для консервации.

Искандер F1 (Seminis)

Этот сорт кабачков является стрессоустойчивым и достаточно урожайным. Листья имеют большой размер и предохраняет кабачок от перегрева и повышает устойчивость гибрида к засухе. Сорт хорошо родит и сохраняет товарные свойства даже при условии перерастания.

Аспирант (Semenaoptom)

Сорт кабачка является ранним, устойчив к мучнистой росе. Мякоть белая и сочная. Растение не является прихотливым к условиям выращивания.



Лучшие сорта кабачков для выращивания / Фото Pexels

Ардендо (Enza Zaden)

Гибрид кабачка подходит для выращивания плодов в теплицах весной и в открытом грунте летом и осенью. Сорт устойчив к грибным заболеваниям и вирусам. Кабачки пригодны для длительной транспортировки и прекрасно подходят для переработки.

Грибовский 37 (Semenaoptom)

Сорт кабачка является ранним и высокоурожайным. Подходит для посадки в открытом и закрытом грунте. Растение устойчиво ко многим заболеваниям, а главное преимущество сорта – это неприхотливость к условиям произрастания. Плоды можно консервировать, солить и использовать в свежем виде для домашних блюд.

Аделия F1

Гибрид кабачка предназначен для выращивания в теплицах, также хорошо растет летом или осенью в открытом грунте. Кабачки являются устойчивыми к болезням.

Теренум F1

Очень ранний кабачок, который прекрасно подходит для консервирования и изготовления икры. Подходит для выращивания при низких температурах, имеет высокую устойчивость к вирусам. Кабачки пригодны для выращивания в открытом и закрытом грунте.