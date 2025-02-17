Самый лучший картофель для посадки: 7 сортов, которые дадут щедрый урожай
Уже весной огородники начнут выбирать сорта для посадки картофеля. Если вы хотите щедрый урожай, тогда советуем обратить внимание на несколько сортов, которые дают больше всего клубней.
Сортов картофеля в Украине очень много, пишет 24 Канал. Огородники определили несколько лучших из них, которые уже считаются популярными. Если вы уже начинаете готовиться к посевному сезону, поэтому делимся сортами картофеля, которые являются достаточно вкусными и дают высокий урожай.
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Розара
Только один куст этого картофеля дает около 20 клубней. Картофель хорошо варится, имеет превосходный вкус, а плоды родятся все одинаковые и не боятся холода или засухи.
Щедрик
Этот сорт любят благодаря тому, что он постоянно дает большой урожай. Картофель можно высаживать на одинаковом участке много лет подряд. Клубни вырастают одинаковыми, хорошо варятся и текстурой идеально подходят для приготовления картофельного пюре.
Рудольф
Сорт является крахмалистым и хорошо разваривается. Плоды с розовой кожурой вырастают крупными и гладкими. Сорт получил популярность благодаря высокой урожайности.
Лучшие сорта картофеля для посадки / Фото Pexels
Славянка
Сорт отличается кожурой с красным оттенком и кремовой мякотью. Клубни устойчивы к болезням и прекрасно хранятся, а во время приготовления не развариваются. Важно лишь сажать клубни в плодородной почве, чтобы получить хороший урожай.
Беллароза
Украинцы очень любят этот сорт, поэтому он является одним из самых любимых. Клубни имеют высокую урожайность, являются вкусными и рождаются достаточно большими и одинаковыми по размеру.
Пикассо
Сорт имеет хорошую урожайность, поскольку с одного куста вырастает более 12 клубней. Плоды все имеют средний размер и очень вкусные.
Гранада
Картофель устойчив к холоду, засухе и имеет высокую урожайность даже на неплодородной почве. Клубни имеют тонкую кожуру, устойчивы к болезням и содержат малое количество крахмала.