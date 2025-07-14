Некоторые растения оказывают негативное влияние на развитие и цветение роз, пишет 24 Канал со ссылкой на "Новости. Инфо". Именно поэтому следует четко знать, что именно нельзя выращивать рядом с розами, чтобы цветы не потеряли красоту.

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Какие цветы нельзя сажать рядом с розами?

Луковичные. Садоводы говорят, что посадка тюльпанов, нарциссов, лилий или гиацинтов является довольно плохой идеей. Луковичные цветы выделяют на участке вещества, которые способны тормозить рост роз. В некоторых случаях может совсем остановиться цветение.

Эти цветы в конце сезона нужно выкапывать, а это может повлиять на повреждение корневой системы роз, которая является очень нежной. Дачники советуют избегать соседства с луковичными или высаживать от роз со значительным расстоянием.



Растения, которые не стоит сажать рядом с розами / Фото Pexels

Георгины. Цветы создадут конкуренцию розам, поскольку будут забирать из почвы влагу и питательные вещества. А еще георгины имеют достаточно мощные побеги, которые могут заглушать другие цветы. Высокорослые сорта способны быстро разрастаться и давить на растения вокруг.

Низкорослые георгины не такие вредные, но все же лучше их посадить чуть дальше от розовых кустов, чтобы не спровоцировать тень и истощение почвы.

К слову, ранее мы уже рассказывали, за чем нужно следить, чтобы не потерять цветения лилий.

Мята. Не все знают, что мята формирует агрессивную корневую систему, поэтому может расползаться и вытеснять другие культуры. Розы очень чувствительны к ресурсам и пространству, поэтому от посадки мяты рядом стоит отказаться. Растение может разрастаться, поэтому через несколько лет его будет сложно вывести из розария.