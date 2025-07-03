Кроты будут убегать с огорода наперегонки: этот бабушкин метод работает безотказно

Во время борьбы с вредителями огородники обычно уничтожают их, не задумываясь. Но когда речь идет о кротах, многие дачники пытаются использовать гуманные методы, чтобы прогнать животных, а не убивать их.

Если у вас на участке завелся крот, недооценивать вред, который он может нанести овощам, точно не стоит, сообщает 24 Канал. Эти небольшие животные могут казаться милыми, но легко проникают на грядки и уничтожают корни растений.

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Как гуманно избавиться от кротов?

Существует один проверенный сельский метод, который поможет избавиться от кротов – и это карбид кальция. Для того, чтобы способ подействовал, вам нужно отыскать свежую нору крота и положить в углубление несколько кусочков карбида.

После этого осторожно засыпьте ямку землей и полейте водой. От контакта с влагой карбид начинает выделять газ с очень резким запахом. Кроты его не переносят, и поэтому быстро начнут убегать прочь с вашего огорода.

Еще один популярный и проверенный метод – это шумовой отпугиватель, что будет работать от ветра – это может быть ветряк из пластиковой бутылки или колокольчики. Вставить палку с отпугивателем нужно прямо рядом с кротовой норой, чтобы животное напугали звуки, и он начал убегать с участка.

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Кротов можно прогнать с огорода и сада / Фото Pexels

Какие растения отпугивают кротов?

Для того, чтобы не допустить кротов на свой участок, вы можете также высадить на нем и по периметру несколько растений, которые кроты не переносят. Их запах кажется им слишком резким, и они не будут приближаться к ним.

Лучше всего будут действовать бархатцы и нарциссы. Кстати, о невероятной пользе бархатцев на огороде мы уже рассказывали ранее. Кроме того, вы можете разбросать по участку разную ветошь с плохим запахом: например, ткань, пропитанную бензином, керосином или растворителем, нафталин, дуст, тухлые рыбьи головы и тому подобное.

К слову, если у вас на участке есть кошка, о кротах можно вообще не беспокоиться – эти животные просто не терпят запаха кротовых фекалий.