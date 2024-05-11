Эксперт Оливия Янг отметила, что в летнее время года постель стоит стирать каждую неделю. Надо взять себе за правило и добавлять эту процедуру в список еженедельной уборки.

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Если вы будете менять постель каждую неделю, то можете быть уверенными в том, что она будет всегда чистой.

Наше тело ежедневно теряет миллионы клеток кожи, поэтому то место, где мы отдыхаем и восстанавливаемся после долгого дня не должно содержать много бактерий и микробов,

– отметила Оливия Янг.

Если пренебрегать стиркой постельного белья, то это приведет к накоплению грязи и жира на теле. Постель впитывает мертвые клетки кожи и пот, поэтому обязательно как можно чаще меняйте ее.

Грязное постельное белье способно плохо влиять на вашу кожу и даже вызвать прыщи на лице.



Постель надо менять каждую неделю / Фото Pexels

При какой температуре стирать постельное белье

Ранее для стирки постельного белья и полотенец рекомендовали высокую температуру. Как правило – это было 60°C или даже больше. Считалось, что такая температура способна эффективно удалить бактерии и удалить пятна с грязью. Сейчас в такой температуре стирать постель не стоит.

"Советы по стирке постельного белья, простыней и полотенец изменились, поэтому рекомендую использовать более низкие температуры – от 30°C до 50°C градусов. Они будут работать так же эффективно, как и высокие температуры", – добавила эксперт.

Стирка при более низкой температуре лучше сохраняет качество ткани, а цвет будет держаться как можно дольше.