Оказывается, все дело в чесноке. Его сильный аромат и острый вкус способны отпугнуть садовых вредителей, таких как тля, слизней или улиток.

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Огородники советуют бороться со слизнями естественными способами, чтобы не навредить растениям. Чеснок всегда использовали как репеллент, а благодаря своей эффективности и экологичности, такой метод борьбы с вредителями только набирает популярность.

Как избавиться от слизней на листьях

Все, что вам надо сделать – чесночный спрей. Просто раздавите несколько зубчиков чеснока и замочите в воде на несколько часов или на всю ночь. Полученную воду процедите через марлю и перелейте в бутылку с пульверизатором.

Этим раствором опрыскивайте листья на растениях. Резкий запах чеснока и его горький вкус будут отпугивать вредителей с участка.

Кроме того, соединение серы, которая содержится в чесноке имеет противогрибковые свойства, поэтому будет защищать растения от различных грибковых инфекций.



Чеснок поможет избавиться от вредителей / Фото Pexels

Это простое средство заменит вам химические пестициды, которые могли бы плохо повлиять на растения. Опытные садоводы также советуют высаживать чеснок между рядов с теми растениями, где чаще всего встречаются слизни. К примеру, они очень любят не только листья клубники, но даже сами ягоды клубники.

Чтобы сохранить эффективность чесночного спрея, распыляйте его на растения после дождя или полива.