Не только уксусом: чем можно вывести известковый налет с чайника

Известковый налет часто портит вкус чая или кофе, поэтому чайники надо регулярно чистить. Чтобы убрать из прибора осадок, все привыкли использовать уксус, но некоторые эксперты говорят, что есть лучший метод очистки.

Мелово-белое вещество, которое называют известковым налетом прилипает к поверхностям чайника. Оно не отмывается моющим средством, поэтому надо использовать другие способы, которые повлияют на то, чтобы осадок отпал сам.

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Налет не является вредным, но вода налитая в стакан будет заметно горьковатая и даже может содержать маленькие крупинки.

Чем вывести налет с чайника

Эксперт рассказала, что одним из лучших средств для удаления налета считается не уксус, а лимонная кислота. Уксус имеет едкий запах, поэтому его надо долго выводить и вымывать из чайника, а с лимонной кислотой таких проблем не возникнет, потому что она не оставляет после себя плохого привкуса.

Лимонная кислота является таким же кислым веществом, как уксус, поэтому сможет эффективно разрушить известковый налет и полностью растворить его.



Налет хорошо выводит лимонная кислота / Фото Pexels

Возьмите столовую ложку лимонной кислоты и залейте чайник водой до половины. Размешайте раствор и оставьте на ночь. Для лучшего результата – вскипятите чайник. утром налет должен раствориться. С помощью такого способа, вы избежите нескольких циклов полоскания.

Лимонную кислоту можно использовать для металлических, пластмассовых изделий, приборов из нержавеющей стали и электрочайников.

Чтобы избавиться от запаха лимонной кислоты и полностью очистить чайник, стоит лишь еще раз вскипятить и слить воду.