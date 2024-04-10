Не лише оцтом: чим можна вивести вапняний наліт з чайника

Вапняний наліт часто псує смак чаю чи кави, тому чайники треба регулярно чистити. Щоб прибрати з приладу осад, всі звикли використовувати оцет, але деякі експерти кажуть, що є кращий метод очищення.

Крейдяно-біла речовина, яку називають вапняним нальотом прилипає до поверхонь чайника. Вона не відмивається миючим засобом, тому треба використовувати інші способи, які вплинуть на те, аби осад відпав сам.

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Наліт не є шкідливим, але вода налита в склянку буде помітно гіркувата та навіть може містити маленькі крупинки.

Чим вивести наліт з чайника

Експертка розповіла, що одним з кращих засобів для видалення нальоту вважається не оцет, а лимонна кислота. Оцет має їдкий запах, тому його треба довго виводити та вимивати з чайника, а з лимонною кислотою таких проблем не виникне, бо вона не залишає після себе поганого присмаку.

Лимонна кислота є такою ж кислою речовиною, як оцет, тому зможе ефективно зруйнувати вапняний наліт та повністю розчинити його.



Наліт добре виводить лимонна кислота / Фото Pexels

Візьміть столову ложку лимонної кислоти та залийте чайник водою до половини. Розмішайте розчин та залишіть на ніч. Для кращого результату – закип’ятіть чайник.Зранку наліт повинен розчинитися. За допомогою такого способу, ви уникнете кількох циклів полоскання.

Лимонну кислоту можна використовувати для металевих, пластмасових виробів, приладів з нержавійної сталі та електрочайників.

Щоб позбутися від запаху лимонної кислоти і повністю очистити чайник, варто лише ще раз закип’ятити та злити воду.