Некоторые из них базируются на суевериях, другие же действительно рассказывают о проблемах ухода за растением. Вероятно, эти признаки будут актуальными не для всех, однако о них надо знать всем, кто держит орхидею дома.

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Сложная в уходе

Орхидеи довольно капризны, поэтому неопытным цветоводам даже не стоит их заводить. Для этих растений нужен особый грунт из субстрата, регулярные поливы и пересадка. Цветы светолюбивые, но прямые солнечные лучи имеют на них плохое пагубное влияние. Орхидеи лучше не заводить людям, которые бывают редко дома и забывают поливать цветы.



Орхидеи нужен постоянный уход / Фото Pexels

Влияет на здоровье

Оказывается, если орхидея стоит в спальне, она может иметь негативное влияние на здоровье. Пыльца с цветков может вызвать аллергические реакции, сонливость, головная боль, кашель, слезоточивость и першение в горле.

Эксперты не советуют держать растение в спальне. Лучше поставьте цветок в гостиной или в кабинете возле рабочего места.

Негативная энергетика

Орхидеям часто приписывают способность высасывать энергию из человека. По словам эзотериков, цветы могут подавить личность и забрать энергетику у слабых и уставших людей.

Приметы связанные с орхидеей

Считается, что орхидея является женским цветком, поэтому способна раскрыть женскую силу, привлекательность, продлить молодость и вообще принести успех в дом. А вот покупать мужчинам орхидеи не стоит. Цветок питается мужской энергией и может негативно влиять на их либидо.

Вазон лучше поставить в то место, где мужчина редко бывает дома. Ухаживать за растением надо исключительно женщине.