Деякі з них базуються на забобонах, інші ж справді розповідають про проблеми догляду за рослиною. Ймовірно, ці ознаки будуть актуальними не для всіх, однак про них треба знати всім, хто тримає орхідею вдома.

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Складна у догляді

Орхідеї є доволі примхливими, тож недосвідченим квітникарям навіть не варто їх заводити. Для цих рослин потрібен особливий ґрунт з субстрату, регулярні поливи та пересадка. Квіти є світлолюбні, але прямі сонячні промені мають на них поганий згубний вплив. Орхідеї краще не заводити людям, які бувають рідко вдома та забувають поливати квіти.



Орхідеї потрібен постійний догляд / Фото Pexels

Впливає на здоров’я

Виявляється, якщо орхідея стоїть у спальні, вона може мати негативний вплив на здоров’я. Пилок з квіток може викликати алергічні реакції, сонливість, головний біль, кашель, сльозоточивість та першіння в горлі.

Експерти не радять тримати рослину у спальні. Краще поставте квітку у вітальні чи в кабінеті біля робочого місця.

Негативна енергетика

Орхідеям часто приписують здатність висмоктувати енергію з людини. За словами езотериків, квіти можуть пригнітити особистість та забрати енергетику в слабких та втомлених людей.

Прикмети пов’язані з орхідеєю

Вважається, що орхідея є жіночою квіткою, тому здатна розкрити жіночу силу, привабливість, подовжити молодість та й загалом принести успіх у дім. А от купувати чоловікам орхідеї не варто. Квітка харчується чоловічою енергією та може негативно впливати на їхнє лібідо.

Вазон краще поставити в те місце, де чоловік рідко буває вдома. Доглядати за рослиною треба виключно жінці.