Подкормите копеечными средствами баклажаны: урожаем будете делиться с соседями

Баклажан является достаточно прихотливым овощем, поэтому за ним надо тщательно следить и подпитывать для лучшего роста. Дачники постоянно следят за поливом и своевременным внесением удобрения.

Дачники предупреждают, что баклажаны чувствительны к высокоплодородным почвам, пишет 24 Канал со ссылкой на "Апостроф". Овощи хотят больше азота, но в умеренном количестве, потому что избыток приведет к наращиванию зеленой массы и принесет вред урожаю. Фосфор поможет ускорить рост плодов, а вот калий повысит сопротивляемость болезням.

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Чем подкормить баклажаны?

В период вегетации баклажан подкармливают куриным пометом или коровяком. Полезным является внесение нитроаммофоски (на 10 литров воды нужно 50 граммов). Это минеральное удобрение является одним из самых популярных. Подкормки нужно повторять каждые 7 – 10 дней.

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Если же замечаете, что баклажаны растут медленно, тогда их надо подкормить по вот такому рецепту. Вам понадобится 2 грамма мочевины, 40 граммов суперфосфата, 50 граммов калия и 10 литров воды. Все это хорошо перемешайте и поливайте растения.



Суперовая подкормка для баклажанов / Фото Pexels

К органическим удобрениям относится зола. Стакан золы нужно развести в ведре воды и полить под корень. Также полезным удобрением являются дрожжи. В литре теплой воды надо растворить 100 граммов прессованных дрожжей и оставить на несколько часов. Перед поливом одну часть надо развести в 10 частях воды и полить баклажаны.

Хорошей подкормкой является настой из трав. В кастрюлю надо добавить зеленую массу сорняков, залить водой, дать настояться, а потом разбавить водой в пропорции 1:10 и подлить.

Впрочем, для хорошего урожая нельзя забывать и о подкормке. И о том, как использовать золу на огороде, мы уже рассказывали ранее – это натуральное удобрение считается одним из самых эффективных.

Как и любые другие растения, в период засухи баклажаны нуждаются в поливе. На один квадратный метр понадобится 25 литров воды. Нужно поддерживать нормальную влажность, не допуская застоя воды. Почву нужно рыхлить, чтобы на поверхности не было корки.