Подкормка чеснока в июне имеет немало преимуществ, пишут Советы 24. Дополнительное питание в период роста и формирования луковицы, обеспечивает растению необходимые питательные вещества. Азот, фосфор и калий нужны чесноку в течение всего периода вегетации. Удобрение в июне помогает избежать дефицита этих элементов. А еще подкормка чеснока делает растение более устойчивым к болезням и вредителям.

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Чем подкормить чеснок в июне

Для подкормки чеснока вам нужен сульфат калия. Он достаточно существенно поможет культуре, поэтому можете ожидать хороший урожай. Благодаря этой подкормке происходит ускорение оттока питательных веществ из листьев в головку чеснока. Признаком будет пожелтевшие листья. Чем шире они будут, тем головка чеснока будет больше.

Лучшее время для подкормки сульфатом калия – это середина или конец июня, когда луковицы активно формируются.

Способ разведения сульфата натрия прочитаете в инструкции. Смесью растения надо поливать так: 10 литров на 2 квадратных метра. После внесения сульфата калия важно хорошо полить грядки, чтобы удобрение быстрее растворилось и усвоилось растениями.



Подкармливайте чеснок в июне сульфатом калия / Фото Pexels

Перевалы сульфата калия

Такая подкормка обеспечит чеснок калием, который необходим для многих процессов в растениях – для улучшения качества урожая. Калий способствует формированию больших, здоровых луковиц. Растения, получающие достаточно калия, становятся более устойчивыми к болезням и неблагоприятным погодным условиям.

Луковицы чеснока, выращенные с достаточным калийным питанием, лучше хранятся и менее подвержены гниению во время хранения. Если воспользуетесь этой подкормкой, то обеспечите чесноку все необходимые элементы для здорового роста и высокого урожая.