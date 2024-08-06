В цветочных магазинах найдется немало удобрений для орхидеи, впрочем подкормки можно приготовить самостоятельно дома из вполне доступных ингредиентов.

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Такое удобрение можно использовать даже для той орхидеи, которая начинает засыхать. В сети есть немало рецептов удобрений для орхидеи, впрочем на этот раз расскажем вам о подкормке на основе молока.

Каким удобрением подкормить орхидею

Эксперты говорят, что молоко очень полезно для орхидеи, потому что в нем содержится азот, который провоцирует формирование новых бутонов и рост листьев. Молоко также содержит много кальция, которое укрепляет стебель и корневую систему, а магний положительно влияет на фотосинтез.

Для приготовления раствора возьмите столовую ложку коровьего молока и разведите в 0,5 литрах дождевой или отстоянной воды. Обратите внимание на жирность молока, которая должна быть 3,2 – 6%.



Молоко является хорошим удобрением для орхидеи / Фото Pexels

Поставьте цветок в большую миску, а затем полейте раствором. Подождите 15 минут, чтобы стекла лишняя жидкость, а удобрение успело проникнуть в корневую систему.

Такую подкормку стоит проводить раз в месяц, или каждые 2 недели. Таким образом вы сможете получить обильное цветение. Кроме того, молочным раствором можно протирать листья. Для этого ложку молока смешайте с 2 ложками воды, смочите жидкостью ватный диск и протрите листья. Такое действие сделает их блестящими и здоровыми.