Перец не так легко развивается, как скажем, огурцы или помидоры, пишет 24 Канал со ссылкой на "Соседку". Иногда плоды могут быть зелеными или маленькими по размеру. Решить проблему можно вполне просто, если знать несколько важных секретов.

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Чем подкормить перец в августе?

В августе перец нужно подкормить калием, который отвечает за процесс налива и созревания плодов. Калий доставляет все накопленные сахара и питательные вещества из листьев в плоды. Именно поэтому такое удобрение имеет заметное влияние на сочность перца.

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Калий также улучшает устойчивость перца к болезням и влияет на хранение. В августе уже может наблюдаться определенное колебание температур, поэтому калий поможет овощам легче переносить так называемый стресс.

Какие удобрения нужны перцу в августе?

Эффективные калийные удобрения вполне возможно сделать самостоятельно в домашних условиях.



Калийное удобрение является лучшим для перца / Фото Pexels

Удобрение из древесной золы. Эта подкормка является концентратом калия и микроэлементов. Стакан просеянной золы разведите в 10 литрах воды. Дайте настояться сутки, перемешивая время от времени. Перед использованием одну часть настоя нужно разбавить 10 частями воды.

Удобрение из бананов. В кожуре содержится большое количество калия. Кожуру от 3 бананов нужно залить 3 литрами теплой воды и оставить настояться в теплом месте на 3 дня. Запах брожения станет сигналом, что раствор готов. Одну часть настоя нужно разбавить 5 частями воды и использовать для полива.

К слову, в конце июля начинается вторая волна нашествия капустниц и белянок, которые откладывают яйца на листьях капусты, что может уничтожить урожай. Предлагаем узнать о секретном растворе, который уничтожит гусениц.

Монофосфат калия. Концентрированное удобрение способно быстро застаиваться. Кроме калия в нем еще содержится фосфор, который хорошо укрепляет корневую систему. Растворите согласно инструкции и используйте раз в 10 дней.

Дачники советуют вносить подкормку утром или вечером на увлажненную землю, чтобы избежать обжигания корней.