Дачники говорят, что перцу обязательно нужны 3 этапа подкормки, пишет 24 Канал со ссылкой на "Добрые новости". Огородники посадили перец еще в начале лета, и если у вас поздняя посадка, то вы можете воспользоваться нашими советами.

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Чем подкормить перец в июле?

Первая подкормка проводится тогда, когда растение раскрывает цветки. В этот период перец нужно насытить бором. В 10 литрах нужно развести 5 граммов борной кислоты и опрыскать растение по листьям. Это помогает в завязывании плодов.

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Вторая подкормка проводится через день после первой. Для приготовления раствора, нужно к 9 литрам воды добавить литр молочной сыворотки и 10 граммов монофосфата калия. Все это нужно распылить для профилактики дефицита питательных веществ.



Действенное удобрение для перца / Фото Pexels

Достаточно важным является третья подкормка. Перцы способны болеть вершинной гнилью, особенно в жару, с отсутствием дождей. Чтобы создать барьер для заболевания, необходимо к 10 литрам воды добавить 10 граммов хелата кальция. Обработать перцы нужно тогда, когда они достигнут необходимой длины.

А еще хлебная закваска используется как эффективное удобрение для сладкого перца в июле, активизируя микрофлору почвы и укрепляя иммунитет растений. Для приготовления подкормки нужно 100 граммов ржаного хлеба и 1 литр теплой воды, оставить на 3 дня для закваски, после чего поливать растения раз в неделю.