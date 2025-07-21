Дачники кажуть, що перцю обов’язково потрібні 3 етапи підживлення, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини". Городники посадили перець ще на початку літа, та якщо у вас пізня посадка, то ви можете скористатися нашими порадами.

Читайте також Перець ростиме, як на дріжджах: чим його підживити

Чим підживити перець у липні?

Перше підживлення проводиться тоді, коли рослина розкриває квітки. У цей період перець потрібно наситити бором. У 10 літрах потрібно розвести 5 грамів борної кислоти й обприскати рослину по листю. Це допомагає у зав’язуванні плодів.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Друга підгодівля проводиться через день після першої. Для приготування розчину, потрібно до 9 літрів води додати літр молочної сироватки й 10 грамів монофосфату калію. Все це потрібно розпорошити для профілактики дефіциту поживних речовин.



Дієве добриво для перцю / Фото Pexels

Досить важливим є третє підживлення. Перці здатні хворіти на вершинну гниль, особливо в спеку, з відсутністю дощів. Щоб створити бар’єр для захворювання, необхідно до 10 літрів води додати 10 грамів хелату кальцію. Обробити перці потрібно тоді, коли вони досягнуть необхідної довжини.

А ще хлібна закваска використовується як ефективне добриво для солодкого перцю в липні, активізуючи мікрофлору ґрунту та зміцнюючи імунітет рослин. Для приготування підживлення потрібно 100 грамів житнього хліба та 1 літр теплої води, залишити на 3 дні для закваски, після чого поливати рослини раз на тиждень.