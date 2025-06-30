Кофейная гуща чрезвычайно богата на азот – питательное вещество, которое необходимо для роста растений и плодородия почвы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Поэтому выбрасывать ее в мусорку – это не лучшая идея.

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Зачем посыпать огород кофейной гущей?

Кофейная гуща имеет несколько совершенно неожиданных использований, о которых вы могли и не подозревать, и одно из них – это удобрение для сада и огорода. Кофейная гуща содержит немало полезных элементов, в том числе и азот, который является ключевым питательным веществом для роста зеленой массы у овощей, деревьев, цветов и газона.

Азот также помогает растениям в фотосинтезе – процессе, в котором растения используют солнечный свет, воду и углекислый газ для создания энергии.

Как подкармливать огород кофейной гущей?

Вы можете использовать гущу сразу же после заваривания кофе. Только она остынет и высохнет, просто высыпьте ее на траву или землю тонким ровным слоем – примерно полстакана на квадратный метр.

После этого землю нужно слегка полить, чтобы гуща осела в почве. Когда кофейная гуща разлагается, она по капле высвобождает азот, улучшая текстуру почвы и привлекая червей, которые начинают аэрировать землю.



Кофейную гущу можно рассыпать на грядки / Фото Pexels

Но будьте осторожны, чтобы не сбрасывать гущу комками – это может привести к образованию корки, что будет отталкивать воду. А если вода не сможет попасть к корням растений, это только негативно повлияет на рост и здоровье ваших растений.

Кофейная гуща может быть полезной и для компостной кучи. Только компост будет готов, его можно смешать с почвой как натуральное удобрение. Многие садоводы предпочитают именно этот метод, а не посыпание кофейной гущи на огород – ведь именно так вы можете сбалансировать кислотность и избежать уплотнения почвы, что будет препятствовать воде доступ к корням растения.

Какие растения любят кофейную гущу?

Один из очевидных претендентов на подпитку кофейной гущей – это азалии, камелии, падубы, лилии, гортензии и люпин. Кроме того, обожать кофейную гущу также газонная трава и магнолии и рододендроны. Легкая кислотность удобрения поможет им расти даже лучше и порадовать вас зелеными листьями и цветением.

Можно смело использовать кофейную гущу и для подкормки съедобных растений: ежевики, черники, моркови, огурцов, листовой зелени, перца, картофеля, роз, душистого горошка и помидоров.