Кавова гуща надзвичайно багата на азот – поживну речовину, що потрібна для росту рослин та родючості ґрунту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Тож викидати її у смітник – це не найкраща ідея.

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Навіщо посипати город кавовою гущею?

Кавова гуща має кілька зовсім несподіваних використань, про які ви могли й не підозрювати, і одне з них – це добриво для саду та городу. Кавова гуща містить чимало корисних елементів, зокрема й азот, який є ключовою поживною речовиною для росту зеленої маси у овочів, дерев, квітів та газону.

Азот також допомагає рослинам у фотосинтезі – процесі, у якому рослини використовують сонячне світло, воду та вуглекислий газ для створення енергії.

Як підживлювати город кавовою гущею?

Ви можете використати гущу одразу ж після заварювання кави. Щойно вона охолоне та висохне, просто висипте її на траву чи землю тонким рівним шаром – приблизно пів склянки на квадратний метр.

Після цього землю потрібно злегка полити, аби гуща осіла у ґрунті. Коли кавова гуща розкладається, вона по краплі вивільняє азот, покращуючи текстуру ґрунту та приваблюючи черв'яків, які починають аерувати землю.



Кавову гущу можна розсипати на грядки / Фото Pexels

Але будьте обережні, аби не скидати гущу грудками – це може призвести до утворення кірки, що відштовхуватиме воду. А якщо вода не зможе потрапити до коріння рослин, це тільки негативно вплине на ріст та здоров'я ваших рослин.

Кавова гуща може бути корисною і для компостної купи. Щойно компост буде готовий, його можна змішати з ґрунтом як натуральне добриво. Чимало садівників надають перевагу саме цьому методу, а не посипанню кавової гущі на город – адже саме так ви можете збалансувати кислотність та уникнути ущільнення ґрунту, що перешкоджатиме воді доступ до коріння рослини.

Які рослини люблять кавову гущу?

Один з очевидних претендентів на підживлення кавовою гущею – це азалії, камелії, падуби, лілії, гортензії та люпин. Окрім того, обожнюватиме кавову гущу також газонна трава та магнолії і рододендрони. Легка кислотність добрива допоможе їм рости навіть краще та потішити вас зеленим листям та цвітінням.

Можна сміливо використовувати кавову гущу і для підживлення їстівних рослин: ожини, чорниці, моркви, огірків, листової зелені, перцю, картоплі, троянд, запашного горошку та помідорів.