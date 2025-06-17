Сделайте это с голубикой в июне: она будет расти, как на дрожжах

Многие мечтают полакомиться вкусной голубикой летом. Но для того, чтобы насладиться большим урожаем, нужно в июне как следует ухаживать за растениями.

Голубика – это растение, которое требует немало ухода, и особенно в июне, когда завязывается урожай, сообщает 24 Канал со ссылкой на Klioma.

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Как поливать голубику летом?

Голубика – это растение, что очень любит влагу, и если ее будет недостаточно, тогда ягоды вырастут недостаточно большими, и качество их также ухудшится. Поэтому нужно очень внимательно следить за тем, насколько влажная почва – и особенно это важно, когда наступает жара.

Одному растению нужно примерно 10 литров воды на куст. Поливайте не реже, чем дважды в неделю, и если очень жарко, то можно поливать даже чаще. Впрочем, тщательно стоит следить и за тем, чтобы не увлажнить почву чрезмерно – ведь это также может привести к проблемам.



Полив для голубики очень важен / Фото Pexels

Как рыхлить почву и удалять сорняки?

Удаление сорняков – это очень важная задача в июне, ведь под кустами их не должно быть. Особенно важно следить за молодыми кустами, ведь сорняки могут отобрать у них силы и питательные вещества. Существует также вероятность, что через сорняки начнут распространяться и развиваться грибковые и бактериальные заболевания.

Но еще одна важная задача, о которой многие огородники забывают – это рыхление почвы. Делайте это во время прополки и после полива, ведь от воды земля уплотняется, и воздух плохо проходит к корням.

Мульчирование

Мульчировать голубику также нужно, и сделать это стоит уже в июне – это поможет уменьшить количество сорняков. Кроме того, это поможет дольше удерживать влагу в земле, и почва будет оставаться рыхлой. Если правильно замульчировать голубику, тогда земля возле куста станет более кислой, и растение получит от этого большую пользу.

Закисление почвы

Голубика хорошо будет расти только в кислой почве, и закисление – это то, что поможет вам собрать очень хороший урожай. Нужно, чтобы pH был примерно 3,5 – 4,5. Используют для этого лимонную кислоту – на ведро воды добавьте 3 чайные ложки средства.

Также часто для закисления используется уксус – для этого добавьте 100 миллилитров уксуса на 10 литров воды.

Защита от птиц

К сожалению, любят полакомиться ягодами не только люди, но и птицы – и поэтому нелишним будет позаботиться о защите сочных плодов голубики от пернатых. Для этого чаще всего используют сетки.

А о том, какими способами можно отогнать птиц от сада, мы уже рассказывали ранее.