Это будет ваша самая большая ошибка: какую елку и шарики нельзя покупать

Уже активно начинается украшение домов елками, и почему-то всегда подготовка к праздникам сопровождается беспорядком. От живой елки осыпаются ветви, а искусственный снег разлетается по всему полу. Чтобы не тратить время на бесполезную уборку, есть несколько елочных украшений, которых стоит избегать.

Это поможет минимизировать беспорядок и найти лучшие альтернативы, пишет 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens. Время от времени украшения надо обновлять, чтобы дом и елка имели раз в несколько лет другой вид. Однако это касается новых покупок, которые вы можете выбрать самостоятельно по своему усмотрению.

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Специалисты же определили определенный перечень украшений, который является абсолютно лишним, поэтому от них можно обойтись.

Блестящие украшения

Шарики с блестками придают замечательной праздничной атмосферы, но блестки остаются на руках, а потом могут с рук перекочевать на одежду, текстиль или мебель. Именно поэтому надо избегать украшений, которые осыпаются. Затем эти блестки придется вымывать и отстирывать, поэтому лучше приобретите глянцевые шарики из стекла или пластика.

Искусственный снег

Специалисты говорят, что самой большой ошибкой является покупка елки с искусственным снегом. Вид он может иметь невероятный, но проблема заключается в том, что он очень сильно рассыпается, поэтому будете с ним иметь постоянно мороку.

Большие украшения

Под елкой мы привыкли складывать гномов, Санта-Клаусов и коробки с подарками, впрочем такие большие элементы займут много места в вашем доме, поэтому лучше воспользоваться несколькими небольшими новогодними атрибутами, которые завершат елку, но не будут потом вызывать у вас проблем с тем, куда же их поставить.



Не надо обкладывать елку большими украшениями / Фото Pexels

Живые елки

Несмотря на то, что на живые елки есть официальное разрешение продажи, впрочем они нуждаются в постоянном уходе и правильном размещении. Они ежедневно сбрасывают иглы, поэтому уборка неизбежна. Кроме того, эти иглы разносятся по всей квартире, поэтому для того, чтобы дома не было беспорядка, лучше использовать искусственные елки.

Настоящие свечи

Не вешайте на елку украшения с настоящими свечами, поскольку за ними надо постоянно смотреть, чтобы избежать возгорания. Лучше выбрать светодиодные свечи, которые являются безопасными.