Пасхальная корзина не только должна наполняться праздничными основными продуктами, пишут Porady 24. Вы можете проявить свою креативность и украсить ее интересными деталями, чтобы пасхальная корзина была особенной.

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Прежде всего в пасхальной корзине должен быть кулич, пасхальные яйца, ветчина, масло и другие продукты. Каждый из этих продуктов имеет символическое значение, а освящение корзин является давней традицией, без которой невозможно представить светлый праздник Воскресения Христового.

Впрочем каждая хозяйка хочет, чтобы ее корзина была самой красивой. Поэтому советуем вам добавить несколько элементов украшения, которые не только повлияют на общий вид, но и придадут вам еще больше праздничного настроения.

Цветы и зелень

Украшайте корзины свежими цветами или барвинком. Красиво в корзине будут выглядеть веточки ивы, березы, лаванда или ромашки. Некоторые используют нарциссы желтого или белого цвета, которые в сочетании с зеленью имеют просто невероятный вид.

Можете вплести их прямо в корзину или собрать в небольшой букет и прикрепить в месте соединения ручки у корзины. Такие букетики называют розетками.

Ткань и ленты

Оформите свою корзину яркой тканью с бантом или сочетайте синюю и желтую ленту, чтобы создать патриотическую корзину.

Пасхальные фигурки

Красиво в корзине будут выглядеть свечи в форме барашка, пасхальные зайчики или цыплята. Вы можете их сделать самостоятельно или купить уже готовые в специальных магазинах.

Кондитерские изделия

Все чаще на прилавках магазинов можно заметить накануне Пасхи шоколадных кроликов или пасхальные яйца. Кондитерские изделия станут не только хорошим украшением в корзине, но и вкусным дополнением к пасхальному столу.

Пасхальные украшения

Также попробуйте применить как элемент декора – деревянные украшения, яйца из бисера или украсьте маленькими фонариками для создания уникальной корзины.

Примеры украшения пасхальной корзины



Актуальный способ украшения пасхальной корзины / Фото Pinterest



Стильный способ украшения пасхальной корзины / Фото Pinterest



Актуальный способ украшения пасхальной корзины / Фото Pinterest



Красивый способ украшения пасхальной корзины / Фото Pinterest



Актуальный способ украшения пасхальной корзины / Фото Pinterest



Интересный способ украшения пасхальной корзины / Фото Pinterest



Актуальный способ украшения пасхальной корзины / Фото Pinterest

В общем, вы можете добавлять в пасхальную корзину любые элементы декора, главное вкладывать в это свое сердце и фантазию.