Может показаться, что если приборы выключены, то они не потребляют электроэнергию в фоновом режиме, но это далеко не так, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Многие устройства потребляют свет даже после выключения, поэтому для того, чтобы уменьшить счет за коммунальные услуги, научитесь выключать их из сети, когда вы ими не пользуетесь.

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Специалисты рассказали о нескольких устройствах "вампирах", которые потребляют энергию даже в выключенном состоянии.

Настольные компьютеры и аксессуары

Нельзя оставлять мониторы и принтеры в режиме ожидания, когда вы ими не пользуетесь, поскольку это приведет к лишним переплатам.

Телевизор

Это устройство также забирает электроэнергию, поэтому специалисты рекомендуют использовать удлинитель для телевизоров, игровых консолей и приставок, чтобы облегчить их выключение, когда они не используются.



Устройства надо выключать из розетки / Фото Pexels

Зарядные устройства

Поддержка заряда наших гаджетов – это важно, но не стоит всегда держать устройство подключенным к сети. Забирают много энергии зарядные устройства, адаптеры к телефону и ноутбукам даже тогда, когда они ничего не заряжают.

Также энергию могут потреблять микроволновая печь, тостеры, кофеварки и другие девайсы, что подключены к розетке. Рекомендуется использовать удлинитель к кухонным приборам, чтобы сэкономить средства. Эксперты по вопросам энергетики даже рекомендуют выключать Wi-Fi-роутеры, если дома никого не будет длительное время.