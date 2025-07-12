Каждый садовод знает, что обрезка влияет на плодоношение малины, пишет 24 Канал со ссылкой на "Добрые новости". Лучше всего браться за дело сразу после сбора урожая. Благодаря обрезке в следующем сезоне ягод можно собрать на 40% больше.

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Кроме количества малины, больше станут и сами ягоды. Побеги ломаться не будут, поскольку лишние будут обрезаны, а оставленные ветки станут крепче.

Как правильно обрезать малину

Обрезку малины нужно проводить правильно. Удалять надо те ветви, которые уже полностью уродили. Они сухие, темные и имеют небольшие трещины. Обрезать их надо под самый корень так, чтобы не осталось пеньков. Молодые побеги надо оставлять не все. Если они растут достаточно густо, то их частично тоже надо обрезать.



Правила обрезки малины / Фото Pexels

Оставьте только те побеги, которые являются самыми сильными. Остальное можно убирать, чтобы растение не тратило силы на себя, а на ягоды. После сбора урожая надо обрезать верхушки. Это поможет стимулировать рост боковых побегов, где образуется урожай.

Убрать с участка надо все старые листья. Дачники советуют их измельчить и бросить в компостную кучу. Также их можно подсушить и сжечь.

К слову, неправильный полив арбузов может привести к несладким и пустым плодам, важно соблюдать правильный режим полива.

Обрезав малинник, его надо подкормить. Удобрением может быть перегной или зольный настой. Подкормки помогут кустам лучше подготовиться к зиме. Садоводы советуют еще в следующем сезоне, в середине мая обрезать верхушки побегов на 10 сантиметров. Благодаря этому появится больше боковых побегов и будет расти урожайность.