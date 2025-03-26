Никогда не красьте пасхальные яйца в эти цвета на Пасху: притянете к себе беду

Окрашивание пасхальных яиц – это важная традиция на Пасху, которая часто объединяет целую семью. Впрочем, не все знают, что некоторые цвета на этот праздник –под запретом.

До Пасхи осталось уже не так много времени, ведь она наступит 20 апреля в этом году. И многие задумываются заранее, как будут красить пасхальные яйца и изготавливать писанки, сообщает 24 Канал. И несколько цветов лучше все же не использовать.

Интересно Эти 6 цветов зацветут даже без ухода: вот что посадить на клумбе в этом году

В какие цвета нельзя красить пасхальные яйца на Пасху?

Многие верят, что некоторые оттенки пасхальных яиц могут стать причиной многочисленных неприятностей в доме или даже болезней членов семьи – поэтому советуют избегать их во время подготовки к празднику.

В частности, есть три цвета, которые лучше не использовать.

Черный цвет

Черный цвет – это не самый удачный выбор для окрашивания пасхальных яиц, ведь этот оттенок традиционно ассоциируется с трауром. Даже если вы хотите добавить к черным яйцам декоративные элементы – например блестки или мерцающие частицы, это все еще не изменит символического значения черного яйца.

Но не советуют использовать и другие цвета, приближенные к этому цвету – темно-синий, серый, асфальтовый, или темно-коричневый. Впрочем, если вы получили натуральный коричневый оттенок шелухой лука – это приемлемый вариант для окрашивания пасхальных яиц.

Оранжевый цвет

Оранжевый цвет является естественным для куриных яиц и не всегда подходит для декорирования. И несмотря на то, что в обычном наборе красителей для яиц вы найдете оранжевый, лучше отложить его в сторону.



Яйца нельзя красить в оранжевый / Фото Pexels

Использовать его можно только в том случае, если вы планируете дополнить яйца еще какими-то декоративными элементами – например росписью, бисером, термонаклейками и тому подобное.

Белый цвет

Не советуют для окрашивания яиц использовать и белый цвет – он является естественным для куриных яиц и совсем не будет выглядеть декоративно. Если все же хочется добавить какой-то дизайн на яйца, вы можете использовать термонаклейку или другие декоративные элементы, но красители для этого совсем не нужны.

В какие цвета красить пасхальные яйца?

Наиболее популярными цветами остаются красный и его оттенки – он символизирует счастье, радость и здоровье, а потому к этому большому празднику подходит идеально. Также можно использовать и зеленый оттенок – он обозначает жизнь, весну и свежесть.

Зеленые пасхальные яйца принесут в дом успех и благополучие. А вот желтый цвет можно выбрать, если хотите привлечь в дом деньги и процветание – желтый цвет считается символом солнца, радости и богатства.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, что нужно сделать в доме, чтобы притянуть в него деньги и богатство.

Еще один цвет, который имеет только положительное значение – это синий. Он является символом искренности, спокойствия и верности, а потому принесет в дом согласие и гармонию.