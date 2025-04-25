В эти дни пересаживать растения нельзя: только навредите им

Время от времени комнатные растения приходится пересаживать – то ли из-за болезней, то ли из-за того, что они просто вырастают из своего старого горшка.

Пересадка комнатных растений – это не только важный и часто необходимый элемент ухода за ними, но и стресс для растения, сообщает 24 Канал. Поэтому существуют приметы о том, в какие именно дни можно пересаживать вазоны, а когда им так можно только навредить.

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Как часто нужно пересаживать растения?

Если комнатному растению меньше, чем 3 года, пересадку нужно проводить каждый год – такие растения достаточно быстро растут. Взрослые же растения будет достаточно пересаживать раз в 2 – 3 года, ведь они растут уже не так быстро. А вот кактусы и суккуленты спокойно могут расти в одном горшке по 5 – 6 лет.

Вот основные признаки, что растение уже нуждается в пересадке:

Цветку уже становится тесно – понять это можно, если щедро увлажнить его и вытащить из горшка вместе с землей. Если вы заметили, что корни уже крепко оплели почву, тогда это значит, что нужно подобрать больший горшок. А вот если корни еще внутри, тогда просто верните растение обратно в горшок.

Земля пахнет затхло и имеет неприятный болотный аромат.

Цветок перестал расти.

Кстати, не все комнатные растения стоит вообще держать дома. Ранее мы рассказывали о несколько популярных цветов, что притягивают беду и одиночество в дом.

Когда пересаживать цветы?

Лучшим временем для пересадки считается период с конца марта по май. А вот осенью и зимой пересадка комнатных растений принесет им больше вреда, чем пользы. Учитывайте, что зимой большинство растений находятся в состоянии покоя, поэтому дополнительный стресс от пересадки может даже убить ваше растение.

Также не стоит пересаживать растения сразу же после цветения – советуют подождать по крайней мере 10 – 15 дней после этого. Также лучшее время для пересадки растений – это вечер, с 16:00 до 20:00.



Цветы пересаживать лучше вечером / Фото Pexels

Рано утром цветок только проснулся, и еще не готов к стрессу. Также учитывайте то, что днем температура повышается, и цветок находится на пике активности. Поэтому это может повлиять на скорость развития после пересадки.

А вот из дней недели лучше дождаться до пятницы, субботы и воскресенья – именно эти дни считаются удачными для пересадки растений. Зато понедельник и среда – это дни, когда пересаживать растения не советуют. Вроде бы в эти дни от пересадки растение не получит пользы и не будет хорошо расти.