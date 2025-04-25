В ці дні пересаджувати рослини не можна: тільки нашкодите їм
- Найкращий час для пересадки кімнатних рослин - з кінця березня по травень, уникаючи осені та зими.
- Пересадку рекомендують проводити ввечері, з 16:00 до 20:00, а сприятливими днями для цього вважаються п’ятниця, субота та неділя.
- Ознаки, що рослині потрібна пересадка: тісний горщик, затхлий запах землі, припинення росту.
- Не варто пересаджувати рослини одразу після цвітіння; краще почекати 10-15 днів.
Час від часу кімнатні рослини доводиться пересаджувати – чи то через хвороби, чи то через те, що вони просто виростають зі свого старого горщика.
Пересадка кімнатних рослин – це не тільки важливий та часто необхідний елемент догляду за ними, але й стрес для рослини, повідомляє 24 Канал. Тож існують прикмети про те, в які саме дні можна пересаджувати вазони, а коли їм так можна тільки нашкодити.
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Як часто потрібно пересаджувати рослини?
Якщо кімнатній рослині менше, ніж 3 роки, пересадку потрібно проводити кожного року – такі рослини досить швидко ростуть. Дорослі ж рослини буде достатньо пересаджувати раз на 2 – 3 роки, адже вони ростуть вже не так швидко. А ось кактуси та сукуленти спокійно можуть рости в одному горщику по 5 – 6 років.
Ось основні ознаки, що рослина вже потребує пересадки:
- Квітці вже стає тісно – зрозуміти це можна, якщо щедро зволожити її та витягнути з горщика разом з землею. Якщо ви помітили, що корені вже міцно обплели ґрунт, тоді це значить, що потрібно підібрати більший горщик. А ось якщо коріння ще всередині, тоді просто поверніть рослину назад до горщика.
- Земля пахне затхло та має неприємний болотний аромат.
- Квітка перестала рости.
До речі, не всі кімнатні рослини варто взагалі тримати вдома. Раніше ми розповідали про кілька популярних квітів, що притягують лихо та самотність в оселю.
Коли пересаджувати квіти?
Найкращим часом для пересадки вважається період з кінця березня по травень. А ось восени та взимку пересадка кімнатних рослин принесе їм більше шкоди, ніж користі. Зважайте, що взимку більшість рослин перебувають у стані спокою, тож додатковий стрес від пересадки може навіть вбити вашу рослину.
Також не варто пересаджувати рослини відразу ж після цвітіння – радять почекати принаймні 10 – 15 днів після цього. Також найкращий час для пересадки рослин – це вечір, з 16:00 до 20:00.
Квіти пересаджувати краще ввечері / Фото Pexels
Рано вранці квітка тільки прокинулася, і ще не готова до стресу. Також зважайте на те, що вдень температура підвищується, і квітка перебуває на піку активності. Тож це може вплинути на швидкість розвитку після пересадки.
А ось з днів тижня краще дочекатися до п'ятниці, суботи та неділі – саме ці дні вважаються вдалими для пересадки рослин. Натомість понеділок та середа – це дні, коли пересаджувати рослини не радять. Начебто у ці дні від пересадки рослина не отримає користі та не буде добре рости.