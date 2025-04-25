В ці дні пересаджувати рослини не можна: тільки нашкодите їм

Час від часу кімнатні рослини доводиться пересаджувати – чи то через хвороби, чи то через те, що вони просто виростають зі свого старого горщика.

Пересадка кімнатних рослин – це не тільки важливий та часто необхідний елемент догляду за ними, але й стрес для рослини, повідомляє 24 Канал. Тож існують прикмети про те, в які саме дні можна пересаджувати вазони, а коли їм так можна тільки нашкодити.

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Як часто потрібно пересаджувати рослини?

Якщо кімнатній рослині менше, ніж 3 роки, пересадку потрібно проводити кожного року – такі рослини досить швидко ростуть. Дорослі ж рослини буде достатньо пересаджувати раз на 2 – 3 роки, адже вони ростуть вже не так швидко. А ось кактуси та сукуленти спокійно можуть рости в одному горщику по 5 – 6 років.

Ось основні ознаки, що рослина вже потребує пересадки:

Квітці вже стає тісно – зрозуміти це можна, якщо щедро зволожити її та витягнути з горщика разом з землею. Якщо ви помітили, що корені вже міцно обплели ґрунт, тоді це значить, що потрібно підібрати більший горщик. А ось якщо коріння ще всередині, тоді просто поверніть рослину назад до горщика.

Земля пахне затхло та має неприємний болотний аромат.

Квітка перестала рости.

До речі, не всі кімнатні рослини варто взагалі тримати вдома. Раніше ми розповідали про кілька популярних квітів, що притягують лихо та самотність в оселю.

Коли пересаджувати квіти?

Найкращим часом для пересадки вважається період з кінця березня по травень. А ось восени та взимку пересадка кімнатних рослин принесе їм більше шкоди, ніж користі. Зважайте, що взимку більшість рослин перебувають у стані спокою, тож додатковий стрес від пересадки може навіть вбити вашу рослину.

Також не варто пересаджувати рослини відразу ж після цвітіння – радять почекати принаймні 10 – 15 днів після цього. Також найкращий час для пересадки рослин – це вечір, з 16:00 до 20:00.



Квіти пересаджувати краще ввечері / Фото Pexels

Рано вранці квітка тільки прокинулася, і ще не готова до стресу. Також зважайте на те, що вдень температура підвищується, і квітка перебуває на піку активності. Тож це може вплинути на швидкість розвитку після пересадки.

А ось з днів тижня краще дочекатися до п'ятниці, суботи та неділі – саме ці дні вважаються вдалими для пересадки рослин. Натомість понеділок та середа – це дні, коли пересаджувати рослини не радять. Начебто у ці дні від пересадки рослина не отримає користі та не буде добре рости.