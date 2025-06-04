Будут расти вдвое лучше: в какой день недели лучше пересаживать вазоны

Для многих уход за комнатными растениями – не просто хобби, а настоящий ритуал. И хотя, на первый взгляд, пересадка вазонов зависит лишь от сезона, оказывается, важным может быть и день недели.

Больше о том, в какой день недели лучше пересаживать вазоны – читайте в материале 24 Канала.

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Интересно, что в украинских традициях, а также среди опытных цветоводов существуют свои убеждения, которые базируются не только на агрономических знаниях, но и на наблюдениях, приметах и даже фазах Луны.

Лучший день – середина недели

Часто рекомендуют пересаживать комнатные растения в среду или четверг. Эти дни считаются "спокойными", и растения лучше переносят стресс от пересадки. Также среди недели легче сосредоточиться на самой процедуре: в будние дни меньше суеты.

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А как насчет выходных

Многие цветоводы выбирают субботу – это день, когда можно не спешить, внимательно осмотреть каждый вазон и дать растению максимум заботы. Но важно: не пересаживайте вечером, особенно если воскресенье – церковный праздник. По народным представлениям, растения тогда могут не прижиться.

А воскресенье – день отдыха. И не только для людей, но и для природы. В народе считали, что в этот день земля должна "отдыхать", поэтому пересадки лучше отложить.

Важный совет! Также не пересаживайте вазоны во время полнолуния или на убывающей Луне – это может притормозить рост, а растение будет дольше болеть после процедуры.



В какой день недели лучше пересаживать вазоны / Фото Unsplash

Подытоживая, можно сказать, что лучшие дни для пересадки вазонов – среда, четверг или суббота, особенно если они совпадают с фазой растущей Луны. А вот воскресенье – не самый удачный выбор, как и дни, когда вы чувствуете усталость или раздражение. Потому что комнатные растения очень чувствительны – они растут лучше, когда за ними ухаживают с любовью.