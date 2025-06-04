Ростимуть вдвічі краще: в який день тижня краще пересаджувати вазони

Для багатьох догляд за кімнатними рослинами – не просто хобі, а справжній ритуал. І хоча, на перший погляд, пересадка вазонів залежить лише від сезону, виявляється, важливим може бути й день тижня.

Більше про те, в який день тижня краще пересаджувати вазони – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Цікаво, що в українських традиціях, а також серед досвідчених квітникарів існують свої переконання, які базуються не лише на агрономічних знаннях, а й на спостереженнях, прикметах і навіть фазах Місяця.

Найкращий день – середина тижня

Часто рекомендують пересаджувати кімнатні рослини у середу або четвер. Ці дні вважаються "спокійними", і рослини краще переносять стрес від пересадки. Також серед тижня легше зосередитися на самій процедурі: в будні дні менше метушні.

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А як щодо вихідних

Багато квітникарів обирають суботу – це день, коли можна не поспішати, уважно оглянути кожен вазон і дати рослині максимум турботи. Але важливо: не пересаджуйте ввечері, особливо якщо неділя – церковне свято. За народними уявленнями, рослини тоді можуть не прижитися.

А неділя – день відпочинку. І не лише для людей, а й для природи. У народі вважали, що в цей день земля повинна "відпочивати", тож пересадки краще відкласти.

Важлива порада! Також не пересаджуйте вазони під час повного Місяця або на спадаючому Місяці – це може пригальмувати ріст, а рослина буде довше хворіти після процедури.



В який день тижня краще пересаджувати вазони / Фото Unsplash

Підсумовуючи, можна сказати, що найкращі дні для пересадки вазонів – середа, четвер або субота, особливо якщо вони збігаються з фазою зростаючого Місяця. А от неділя – не найвдаліший вибір, як і дні, коли ви відчуваєте втому чи роздратування. Бо кімнатні рослини дуже чутливі – вони ростуть краще, коли за ними доглядають з любов’ю.