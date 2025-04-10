Эзотерики убеждены, что уборку можно проводить не всегда, сообщает 24 Канал. Вроде бы есть некоторые дни недели, когда уборка может принести больше вреда, чем пользы вашему дому.

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Понедельник

Предки верили, что понедельник – это не самый благоприятный день для уборки. В частности, связано это с тем, что первый день недели ассоциируется с новым началом, и считается, что лучше сохранить энергию на более важные дела.

Люди верили, что если в этот день мыть пол, можно также вымыть из дома и всю положительную энергию.

Четверг

Это – день, когда лучше воздержаться от уборки. Считается, что этот день недели очень тесно связан с финансами. Если в этот день проводить уборку, можно случайно вымести и вымыть из дома все деньги. Поэтому для того, чтобы не лишиться финансового успеха и достатка, советовали отложить очистку дома.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, в какие дни перед Пасхой нельзя заниматься мытьем окон – можете так притянуть неудачи и беду в дом.

Пятница

Пятница – это время, когда не советуют проводить уборку. Суеверные люди убеждены, что если взять в руки тряпку или веник в этот день, можно обречь себя на большие долги. В этот день также могут появиться препятствия и неудачи в разных делах.



В пятницу нельзя проводить уборку / Фото Pexels

Воскресенье

Этот день вообще не подходит к уборке, и проводить ее в воскресенье категорически запрещено. Верили, что так можно привлечь в дом беды и неурядицы. Издавна этот день недели нужно было посвятить походам в церковь, отдыху и общению в семейном кругу. Воскресенье считалось днем духовного и энергетического очищения помещения. А вот уборку грязи нужно было оставить на другой день.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Когда убирать в доме?

Верили, что есть два идеальных дня для уборки в доме – вторник и суббота. Если убирать именно в эти дни недели, считалось, можно привлечь в дом и достаток, и удачу, и счастье.

Впрочем, несмотря на то, что понедельник – неудачный день для уборки, можно все же заняться в него легкими делами – протереть пыль или проветрить комнату. Так можно даже улучшить энергетику дома. То же касается и среды – в этот день можно заняться уходом за комнатными растениями – вроде бы это принесет достаток в ваш дом.