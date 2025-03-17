Когда сеять огурцы в 2025 году: названо лучшее время

Огурцы можно сажать в открытый грунт через рассаду или благодаря семенам. После внезапного потепления, неожиданно подкралась несколько холодная погода, но когда земля хорошо прогреется, тогда можно и будет сажать зеленые овощи.

Для отличного роста огурцам нужна комфортная температура, пишет 24 Канал. Огурцы являются теплолюбивыми, поэтому им нужна довольно теплая погода – от +14 – +30 градусов тепла.

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Ранний урожай огурцов можно получить благодаря рассаде. Сеянцы для пересадки будут готовы уже через 3 недели после посева. Держать их в горшках долго нельзя, поэтому надо до месяца времени пересадить в открытый грунт.

Когда сеять огурцы в 2025 году

Оптимальным временем для посева огурцов считается конец апреля – начало мая. В это время температура уже стабильная и хорошо подходит для посева овощей. Если температура воздуха будет более 20 градусов тепла, то первые всходы появятся через 2 недели, при +25 градусах через 10 – 12 дней, а при +30 градусах через 7 – 10 дней.

Если вы придерживаетесь посадки по лунному календарю, то лучше сеять овощи по соответствующим фазам Луны, которые определят не только дату, но и день.



Огурцы стоит сажать в апреле и мае / Фото Pexels

Чтобы посеять огурцы на рассаду, индивидуальные емкости надо заполнить почвой для рассады и на глубине 2 сантиметра выложить 1 – 2 семени. Тогда с помощью пульверизатора огурцы нужно подлить и накрыть пленкой. Чтобы овощи лучше взошли, их советуют держать в теплом месте. Уже после появления прорости, переставьте огурцы на солнце и всегда опрыскивайте вместо подливания.

Перед посадкой семена надо прогреть в духовке и отсортировать бракованные. Высокая температура обеззараживает их. Дополнительно огородники советуют обработать семена стимуляторами роста. Для того, чтобы их закалить, положите во влажную ткань в холодильник на 2 дня. Дренажные и инкрустированные семена из магазина можно сеять сразу, без каких-либо обработок.