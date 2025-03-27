Как постирать постель, чтобы убить всех клещей: есть один важный секрет

Более 90% меняют простыни каждые две недели. В общем такая периодичность является общепринятой, впрочем по возможности, постель можно менять каждые 10 дней, а для того, чтобы она всегда была свежей и чистой, нужно это правильно делать.

Если постель неправильно стирать, то это приведет к размножению клещей, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Читайте также Можно ли стирать в воскресенье: священник дал ответ

Неправильная температура стирки может превратить простыни в питомник пылевых клещей. Если выбрать неподходящий режим в стиральной машине, то даже девайс не сможет спасти от проблемы.

Интересно! Каждую ткань надо стирать в разных температурных режимах. Какой режим выбрать для сатина, льна, шелка или хлопка читайте в нашей новости.

Некоторые любят выбирать экономный режим стирки или холодную воду, но для того, чтобы пылевые клещи погибли, нужна теплая вода от 30 ° C. Пылевые клещи может и не кишат на каждой постели, однако эти микроскопические организмы питаются клетками кожи и активно размножаются там, если не менять периодически постель.



Названа лучшая температура для стирки постельного белья / Фото Pexels

Несмотря на то, что высокая температура может немного вымывать цвет постели, особенно если он темный или яркий, впрочем эксперты рекомендуют стирать постельное белье при температуре 60°C. Именно эта температура точно убьет всех вредителей, которые являются невидимыми для нашего глаза.

Постель важно правильно стирать, поскольку микробы на ней появляются из-за домашних животных, которые любят спать в постели с хозяевами. Стоит учесть и качественные средства, которые справляются с грязью и пятнами.

Иногда так бывает, что одежда после стирки имеет затхлый запах. Чтобы этого не произошло – не переполняйте барабан многими вещами. Полотенца стирайте отдельно от постели, поскольку их грубые волокна повреждают ткань.