Почему в машине водители возят мыло: лайфхак из тиктока, который удивит многих

Не только хозяйки дома имеют немало лайфхаков, но и водители автомобилей. К примеру, обычное твердое мыло может пригодиться в салоне машины.

Большинство машин оснащены разнообразными освежителями, которые придают салону приятный аромат, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Evgenii.dad. Однако некоторые водители могут использовать гораздо более простой вариант, который также поможет поддерживать хороший запах в салоне. Речь идет об обычном твердом мыле.

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Таким мылом также пользуются, впрочем те, кто придерживается гигиены считает целесообразнее использование именно жидкого мыла с дозатором. Поэтому если у вас дома где-то хранится еще пачка твердого мыла – не выбрасывайте ее.

Благодаря этому мылу в автомобиле можно создать приятный запах. Все, что надо сделать – это проткнуть в пачке несколько отверстий и поставить под пассажирское сиденье.

Как придать машине приятный аромат: смотрите видео

Автомобиль может хорошо пахнуть благодаря кофе, который имеет абсорбирующие свойства, поэтому позволят поглотить неприятные запахи. Нужно разместить несколько открытых емкостей в салоне с молотым кофе в разных уголках автомобиля и оставить на несколько дней. Этот метод прекрасно устранит запах табака и наполнит автомобиль приятным ароматом.

Хорошо пахнуть автомобиль может благодаря пряной корице, которая придаст салону приятный аромат. Достаточно будет поставить в салоне палочку корицы или положить в дверцу открытую пачку с молотой корицей.

А еще замечательным дезодорирующим средством является цедра лимона, которая создает свежий аромат. Нужно только разложить свежую цедру от цитрусовых по салону автомобиля или приобрести высушенные лимоны и апельсины, которые имеют невероятный запах.