Чому в машині водії возять мило: лайфхак з тіктоку, який здивує багатьох

Не лише господині вдома мають чимало лайфхаків, але й водії автомобілів. До прикладу, звичайне тверде мило може стати в нагоді в салоні машини.

Більшість машин оснащені різноманітними освіжувачами, які надають салону приємний аромат, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Evgenii.dad. Однак деякі водії можуть використовувати набагато простіший варіант, який також допоможе підтримувати гарний запах в салоні. Йдеться про звичайне тверде мило.

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Таким милом також користуються, втім ті, хто дотримується гігієни вважає за доцільніше використання саме рідкого мила з дозатором. Тож якщо у вас вдома десь зберігається ще пачка твердого мила – не викидайте її.

Завдяки цьому милу в автомобілі можна створити приємний запах. Все, що треба зробити – це проткнути в пачці кілька отворів й поставити під пасажирське сидіння.

Як надати машині приємного аромату: дивіться відео

Автомобіль може гарно пахнути завдяки каві, яка має абсорбувальні властивості, тож дадуть змогу поглинути неприємні запахи. Потрібно розмістити кілька відкритих ємностей в салоні з меленою кавою в різних куточках автомобіля й залишити на кілька днів. Цей метод чудово усуне запах тютюну й наповнить автомобіль приємним ароматом.

Гарно пахнути автомобіль може завдяки пряній кориці, яка надасть салону приємного аромату. Достатньо буде поставити в салоні паличку кориці чи покласти у дверцята відкриту пачку з меленою корицею.

А ще чудовим дезодоруючим засобом є цедра лимона, яка створює свіжий аромат. Потрібно лише розкласти свіжу цедру від цитрусових по салону автомобіля або ж придбати висушені лимони та апельсини, які мають неймовірний запах.